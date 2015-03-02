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Газета Нелидовского завода гидравлических прессов

Реализация инициативы импортозамещения

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Опубликовано 02.03.2015 11:28
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   Трудно найти человека, который бы не слышал о введении санкций в отношении нашей страны. Безусловно, принятие западными государствами данного решения в целом негативно отразилось на экономическом здоровье России.

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Лучшие не только в станкостроении

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Опубликовано 02.03.2015 11:24
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В преддверии Дня защитника Отечества в городе состоялось традиционное первенство трудовых коллективов по многоборью. Соперниками команды НЗГП выступили прошлогодние победители спасатели из МЧС, команда администрации района, а также настоящие мужчины команд предприятий города.

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КУБОК ВЗЯТ

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Опубликовано 28.01.2015 11:08
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  В течение нескольких лет НЗГП выступает спонсором детской футбольной команды. Практически, мальчишки 2001-2003 годов рождения выросли вместе с заводом и так же как и предприятие, наша футбольная команда достигла ощутимых результатов.

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Фотогалерея  

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