Реализация инициативы импортозамещения

Подробности Опубликовано 28.01.2015 11:08 Просмотров: 1182

В течение нескольких лет НЗГП выступает спонсором детской футбольной команды. Практически, мальчишки 2001-2003 годов рождения выросли вместе с заводом и так же как и предприятие, наша футбольная команда достигла ощутимых результатов.

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