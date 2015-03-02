Реализация инициативы импортозамещения

Трудно найти человека, который бы не слышал о введении санкций в отношении нашей страны. Безусловно, принятие западными государствами данного решения в целом негативно отразилось на экономическом здоровье России.
В преддверии Дня защитника Отечества в городе состоялось традиционное первенство трудовых коллективов по многоборью. Соперниками команды НЗГП выступили прошлогодние победители спасатели из МЧС, команда администрации района, а также настоящие мужчины команд предприятий города.
В течение нескольких лет НЗГП выступает спонсором детской футбольной команды. Практически, мальчишки 2001-2003 годов рождения выросли вместе с заводом и так же как и предприятие, наша футбольная команда достигла ощутимых результатов.