КУБОК ВЗЯТ

Подробности Опубликовано 28.01.2015 11:08 Просмотров: 1162

В течение нескольких лет НЗГП выступает спонсором детской футбольной команды. Практически, мальчишки 2001-2003 годов рождения выросли вместе с заводом и так же как и предприятие, наша футбольная команда достигла ощутимых результатов.

В течение нескольких лет НЗГП выступает спонсором детской футбольной команды. Практически, мальчишки 2001-2003 годов рождения выросли вместе с заводом и так же как и предприятие, наша футбольная команда достигла ощутимых результатов. В этом заслуга не только замечательного тренера Владимира Бобанова и юных спортсменов, значительная часть лавров по праву принадлежит активному родительскому комитету, представитель которого Ольга Селезнёва рассказала нам о новых победах наших чемпионов.В феврале в Максатихе состоялся чемпионат Тверской области по минифутболу. К участию в игре мы готовились на протяжении всего года. В полуфинале наши мальчишки встретились с Кимрской командой и обыграли её с разгромным счетом 6-1. За кубок пришлось побороться с весьма опытными футболистами из Лихославля. Соперники рассчитывали на свою безоговорочную победу, ведь в прошлом году они участвовали в первенстве более высокого уровня кубке России по мини футболу. Но команда НЗГП приподнесла противника большой сюрприз, уже в первом тайме забив Лихославльцам 6 голов, пропустив всего один мяч. Во втором тайме наши ребята упрочили победу послав ещё один, седьмой мяч в ворота Лихославля. Буквально на последних минутах чемпионата волевым усилием соперники смогли забить ещё два гола, слегка подсластив себе горечь от неожиданного проигрыша. Нужно отметить, что итоги чемпионата в этом году было трудно спрогнозировать заранее, уж очень неожиданным порой оказывался выбор спортивной фортуны. Например, довольно сильные команды из Твери и Удомли не дошли даже до полуфинала. Совсем скоро наступит лето, для наших детей это самая горячая пора, традиционно в это время проводится много соревнований, а ведь многие из них играют не только за команду НЗГП, но и в сборной команде города. От участия в коммерческих турнирах зачастую приходится отказываться, ведь сборы за проживание на них существенные. Но стараясь всячески развивать и поддерживать наших спортсменов, мы принимаем участие в максимально возможном количестве матчей, ведь каждая игра, это бесценный опыт. Администрация района оказывает посильную поддержку команде, но зачастую вывозить детей приходится нам родителям на собственном транспорте, за счет личных средств. Но на то, что бы осуществить мечту наших ребят о поле с искусственным покрытием денег найти, пока не удается. В планах на ближайшее будущее у мальчишек естественно звездная спортивная карьера, так что, возможно в будущем, весь мир услышит о футболистах Нелидово, завоевавших свои первые призы в команде НЗГП.