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Лучшие не только в станкостроении

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Опубликовано 02.03.2015 11:24
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В преддверии Дня защитника Отечества в городе состоялось традиционное первенство трудовых коллективов по многоборью. Соперниками команды НЗГП выступили прошлогодние победители спасатели из МЧС, команда администрации района, а также настоящие мужчины команд предприятий города.

В преддверии Дня защитника Отечества в городе состоялось традиционное первенство трудовых коллективов по многоборью. Соперниками команды НЗГП выступили прошлогодние победители спасатели из МЧС, команда администрации района, а также настоящие мужчины команд предприятий города. И первый же этап соревнований преподнес сюрприз не только жюри и соперникам, но и спортсменам НЗГП. Безоговорочное первое место в автомобильном слаломе завоевал Виктор Комар, работник нашего завода, имеющий сравнительно небольшой стаж вождения. Конечно, победа принадлежит и верной «рабочей лошадке» - автомобилю Виктора. Машина безоговорочно слушалась даже легкого мановения руки хозяина. Не подвели ребята и на силовом этапе. В общей сложности 330 раз была поднята пудовая гиря нашими атлетами. Это лучший результат среди всех команд. Особенно постарался Павел Вершинин. Его личный рекорд составил 85подъемов. К сожалению в стрельбе отличится не удалось, дали о себе знать уставшие на предыдущим этапе мышцы . Но поддержка болельщиков, весеннее настроение и спортивный азарт не позволили нам пасть духом. Сплоченность, силу воли и желание побеждать машиностроители продемонстрировали на этапе по перетягиванию каната. Первыми, фигурально выражаясь, на лопатки наши ребята уложили команду «белых воротничков» администрации. С жилистыми спасателями потягались чуть дольше, сказывалась усталость, ну и конечно силовая подготовка МЧСовцев. В финальной схватке с ЛДПР на чистом волевом, после длительной и напряженной борьбы либерал-демократы были разгромлены. Первое место по перетягиванию каната, но из-за плохой стрельбы мы получили заслуженную награду за почетное второе место. Лавровый венок победителей постараемся непременно добыть в следующем году.

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