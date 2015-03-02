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Реализация инициативы импортозамещения

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Опубликовано 02.03.2015 11:28
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   Трудно найти человека, который бы не слышал о введении санкций в отношении нашей страны. Безусловно, принятие западными государствами данного решения в целом негативно отразилось на экономическом здоровье России.

  

  Трудно найти человека, который бы не слышал о введении санкций в отношении нашей страны. Безусловно, принятие западными государствами данного решения в целом негативно отразилось на экономическом здоровье России. Однако стоит отметить, что впервые за многие годы государство стало оказывать поддержку отечественным производителям, введя в действие программу импортозамещения. Наш завод также ощутил на себе реализацию этой инициативы. За последний квартал довольно много заказов поступает от предприятий, отдававших ранее предпочтение исключительно импортной технике.
В числе таких заказчиков, в первую очередь, выступают госпредприятия. К примеру ОАО "ОКБМ Африкантов" разместил у нас заказ на изготовление специального многоцелевого пресса ПС3030 усилием 100 т.с. с увеличенным рабочим просветом (до 2500мм!). Пресс будет использоваться для запрессовки и распрессовки элементов роторных электродвигателей, для гибки и правки различных деталей.
Аналогичный пресс, но уже усилием 200т.с. будет изготовлен для нужд ФГУП "Всероссийский институт авиационных материалов". Основное назначение этого пресса - изготовление пробных образцов авиационных материалов из металлорганической массы с последующим их испытанием.
Стоит отметить, что не смотря на кажущуюся простоту конструкции, опыта создания аналогичных прессов с таким значительным усилием у завода еще не было.
В проработке находится и еще один значимый проект - пресс-пластификатор для переработки и компактирования радиоактивных отходов (заказчик РОСРАО). Отличительная особенность этого комплекса - нагрев отходов до температуры начала пластификации и их последующее прессование. Такое решение позволит значительно уменьшить объем конечного брикета, а значит и необходимого места для их последующего хранения. Комплекс, помимо самого пресса и системы нагрева, будет оснащен многоступенчатой системой очистки и вентиляции, позволяющей минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

Главный конструктор Овчинников И.В.

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